В Херсоне милиционера избили за отказ подвезти за пивом

В Херсоне пьяный местный житель напал на милиционера и нанес ему несколько ударов по голове.

Как сообщает сектор общественных связей УМВД в Херсонской области, нетрезвый житель Херсона пытался уговорить милиционера-водителя отвезти его на служебном автомобиле по своим делам, а после отказа начал хватать за форменную одежду и несколько раз ударил по голове.

По сообщению, ночью в дежурную часть Комсомольского райотдела милиции УМВД в Херсонской области поступило сообщение о том, что местному жителю нанесли телесные повреждения. Чтобы опросить потерпевшего, по месту его проживания была направлена следственно-оперативная группа.

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Пока следователь и оперуполномоченный находились в квартире потерпевшего и опрашивали его, в служебном автомобиле оставался водитель, старший сержант милиции.

В это время по улице проходил мужчина. Он подошел к служебному автомобилю и предложил милиционеру поехать в ближайший магазин, чтобы купить ему пива. Старший сержант милиции объяснил гражданину, что находится при исполнении служебных обязанностей, а использовать служебный автомобиль в личных целях категорически запрещается.

Ответ возмутил мужчину и он стал высказываться нецензурной бранью в адрес милиционера, хватать его за форменную одежду. Старший сержант вышел из автомобиля, попросил гражданина прекратить противоправные действия и идти домой. Нетрезвый мужчина отреагировал на это бранью и неожиданно нанес милиционеру несколько ударов по голове. В свою очередь, работник милиции применил к мужчине приемы рукопашного боя. В это время из подъезда вышли члены следственно-оперативной группы и задержали нарушителя.

И милиционера, и его обидчика доставили в больницу. У старшего сержанта диагностировали параорбитальную гематому и ушибленную рубленую рану брови. У правонарушителя диагностировали признаки алкогольного опьянения. В райотделе милиции мужчина отказался объяснять причины своего поведения.

Следователем следственного отделения Комсомольского РОВД Херсонского горуправления УМВД начато досудебное расследование по ч.1 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Правонарушителю может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.