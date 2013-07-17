Инцидент с Коморовским аукнется Украине

Польский организатор международного фестиваля "Европейские дни добрососедства" решил в этом году не проводить традиционного соединения Польши и Украины понтонным мостом через приграничную реку Буг.

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, такое решение принял глава гмины Мирче (Люблинское воеводство), которая организует фестиваль с 2009 года, Лех Шопинский из-за инцидента с Президентом Польши Брониславом Коморовским в Луцке и заявления Волынского областного совета по поводу 70-й годовщины Волынской трагедии.

В заявлении, текст которого имеется в распоряжении УНИАН, Шопинский назвал совместное общение в атмосфере последних событий "лицемерием".

"Несмотря на то, что Президент (Коморовский) просит не придавать инциденту в Луцке особого значения, считаю, что нельзя перейти из-за него к повестке дня", - отметил он.

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Шопинский заявил, что он лично много лет лично активно принимал участие в различных мероприятиях, направленных на улучшение отношений украинцев и поляков, проживающих в приграничных регионах обеих стран. Он отметил, что делал это, несмотря на то, что его близкие были жертвами Волынской трагедии.

"Считал, и в дальнейшем считаю, что, помня о трагическом прошлом, должны с надеждой смотреть в будущее с мыслью о шансе для новых поколений", - отметил он.

Шопинский сообщил, что нынешний фестиваль, который должен был состояться под лозунгом "Без границ" 10-11 августа, будет длиться лишь один день на польской территории.

"Мы ограничимся лишь организацией 11 августа одного концерта в Крылове, и если будет желание с обеих сторон, - совместной молитвы, в первую очередь, ради правды, здравого смысла и покаяния, которых до сих пор не хватает", - заявил Шопинский.

Он извинился за свое решение перед украинскими коллегами, не исключив возможности возвращения в будущем к сотрудничеству.