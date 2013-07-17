В Киеве похоронили испытателя самой мощной водородной бомбы в мире

Сегодня в Киеве на Берковецком кладбище похоронили инженера-испытателя Лысенко Юрия Васильевича – последнего украинца, участвовавшего в испытаниях самой большой в мире водородной бомбы.

Об этом УНИАН сообщили родственники полковника.

Ю.Лысенко ушел из жизни 13 июля после тяжелой продолжительной болезни.

Почти половину жизни киевлянин-инженер провел за Полярным кругом, участвуя в испытаниях ядерного оружия – снимая показания приборов в эпицентре до взрывов и сразу после них.

«Нас было 30-40 молодых офицеров, которые обеспечивали испытания атомных бомб непосредственно на полигоне. Только за два месяца – сентябрь и октябрь 1961 года – на Новой Земле было подорвано девять ядерных бомб разной мощности», – рассказывал он в интервью УНИАН два года назад.

По его словам, советских испытателей ядерного оружия на Новой Земле кормили обычным армейским пайком, а дозиметр был один на всех. «Но его показателей мы никогда не видели. А когда кто-то спрашивал у дозиметриста, сколько накопили облучения, тот обычно махал рукой и говорил: «Немножко». Поэтому я и до сих пор не знаю, сколько рентгенов там прихватил. Однако моряки на эсминце нас чуждались, словно зачумленных смертников – боялись облучения», – признавался он.

Чтобы снимать фильмы о ядерных взрывах для высшего руководства СССР, по словам Лысенко, на Новую Землю привозили фотогеничных статистов в нарядной форме.

«Они нажимали бутафорские кнопки, щелкали тумблерами отключенной аппаратуры. Мы очень смеялись над той фальсификацией», – делился он.

Условия работы за Полярным кругом были крайне тяжелыми. Киевлянин признавался, что некоторые его сослуживцы заканчивали жизнь самоубийством, другие попадали в психбольницы.

Взрыв супермощной атомной бомбы 30 октября 1961 года (ее мощность была равна взрыву 58 миллионов тонн тротила, а заряд в несколько раз превысил суммарную мощность всех взрывных устройств, примененных во время Второй мировой войны, – включая и две атомные бомбы, сброшенные американцами на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Характерный «ядерный гриб» поднялся в небо почти на 70 километров, вспышку и грохот зафиксировали в радиусе 1000 километров, а колоссальная ударная волна трижды обошла земной шар) стал последним испытанием для Ю.Лысенко перед возвращением домой.

«Зрелище было ужасным. Если существует ад, то он должен был бы выглядеть именно так. От снега и льда не осталось и следа. Земля горела, а скалы дымились, так как были раскалены еще и через несколько часов после взрыва», – вспоминал киевский инженер.

Большинство коллег Юрия Васильевича умерло от рака, но ему удалось прожить долгую и счастливую жизнь в кругу семьи – жены, сына, невестки и внучки. «На поминках я всегда думаю: «Друг мой, видимо, ты попадешь в рай, так как в аду уже был», – признавался он в интервью УНИАН.

Справка УНИАН. Ю.Лысенко родился в Полтаве, в семье учительницы и преподавателя Пединститута 29 июня 1935 года. В 1944 году с родителями переехал в Киев, где закончил школу на Печерске. В 1953 году поступил в КВИАВУ ВВС на Соломенке. Через пять лет начал службу старшим техником 124 минно-торпедного полка авиации Черноморского флота. В течение четырех лет был инженером- (потом старшим инженером) испытателем в/ч 77510 – (опытно-научная часть по вопросам испытаний ядерного и водородного оружия) на острове Новая Земля. С момента независимости Украины работал инженером, а потом и ведущим инженером в НИИЭМП.

Отмечен орденами Трудового Красного Знамени (за Новую Землю) и Красной Звезды, а также более чем 25-ю медалями, многочисленными грамотами и благодарностями.

За годы работы в 4054 ВП МО довел до серийного производства и принятия на вооружение такие изделия (аппаратура записи-воспроизведения разведывательной информации) как «Маслина», «Янтарь», «Куб», «Ложка», «Многогранник», «Волчок», «Остров», «Соловка», «Стеньга-К» и многие другие… Он внес достойный вклад как требовательный представитель Заказчика в создание специальной техники, которая помогала ранее в СССР и сегодня помогает обеспечивать важные вопросы безопасности Украины, в частности, Главного управления разведки Министерства обороны Украины, у истоков создания системы технического обеспечения которого он стоял.

Полковник Лысенко Ю.В. являлся действительным членом Объединения ветеранов разведки Украины, Председателем Союза ветеранов ядерных испытаний Украины, членом Совета ветеранов Украины. Отстаивал интересы ветеранов Украины вообще и, в частности, ветеранов испытателей ядерного оружия, участников ликвидации последствий Чернобыльской аварии.