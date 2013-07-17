В Одессе задержали мошенницу, выманившую 4,5 миллиона

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Одесской области.

Согласно сообщению, сотрудники уголовного розыска Приморского райотдела Одессы задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве.

«Первыми в милицию обратилась супружеская пара. В заявлении они указали, что гражданка, войдя в доверие, заняла у них более 130 тыс. долларов — под проценты и долг не возвращает. Как сообщили заявители, она всячески избегает встреч и уклоняется от своих обязательств», - рассказали в отделе.

Аналогичные жалобы поступили еще от 10 граждан. Одной из пострадавших оказалась 50-летняя жительница Николаевской области. Она рассказала, что знакомая принудила ее 5 раз взять в разных банках Одессы потребительские кредиты на общую сумму 50 тыс. грн. Приятельница обещала не только вернуть деньги банку, а и отблагодарить кредитора за указанные услуги.

По теме: Трем мошенникам, сидевшим в разных тюрьмах, удалось вместе «заработать» 20 тысяч

«Установлено, что подозреваемая входила в доверие и обещала значительные проценты за пользование наличными, после чего завладевала деньгами граждан. Злоумышленница убеждала людей, что у нее стабильное материальное положение, и она вернет деньги с большими дивидендами», - сообщили в милиции.

В отделе добавили, что злоумышленница попыталась скрыться от следствия, ее объявили в межрегиональный розыск. Вскоре местонахождение фигурантки установили.

По подозрению в совершении противоправных действий правоохранителями на прошлой неделе задержана 51-летняя одесситка, которая занимается предпринимательской деятельностью.

Подозреваемая в мошенничестве доставлена к следователю для допроса в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 Уголовного Кодекса Украины (мошенничество).

За такое деяние предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет, с конфискацией имущества.