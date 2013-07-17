Трем мошенникам, сидевшим в разных тюрьмах, удалось вместе «заработать» 20 тысяч

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Луганской области, по словам первого заместителя начальника ГУ МВД полковника милиции Станислава Дикого, в состав преступной группы входили местные жители – две девушки и мужчина. В момент совершения преступления все они находились в местах лишения свободы. Отбывая наказание в разных регионах, они сумели объединиться в организованную преступную группу.

«В милицию начали поступать заявления от людей, ставших жертвами мошенников. Объединяли их две вещи: во-первых, за несколько дней до этого все потерпевшие размещали объявление о продаже вещей на популярных сайтах (в основном свадебные платья); во-вторых, потерпевшие лишились денег, которые лежали на счете в одном и том же банке», - сказал Дикий.

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Схема мошенничества была одинаковой: сразу после размещения объявления продавцу звонила потенциальная покупательница. Практически ничего не спрашивая о товаре, девушка выражала желание его приобрести. Главное, что ее интересовало – есть ли у продавца или его близких банковская карточка, на которую она по предоплате сможет перевести необходимую сумму. Продавец должен был позвонить по телефону в банк и заказать услугу «Экстренные деньги». Жертвы выполняли эти требования, заказывая услугу, с помощью которой с их банковских счетов можно снять деньги без пин-кода и карточки.

За месяц преступной деятельности мошенникам удалось «заработать» более 20 тыс. грн.

Всем объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт будет направлен в суд.