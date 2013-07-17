Арбузов взял проблему с загранпаспортами под личный контроль

10:45, 17 июля 2013
Общество
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Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов требует решить проблему выдачи украинцам загранпаспортов.

Украинцы сих пор не могут получить загранпаспорта

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание Кабинета министров.

“К сожалению, в разгар отпускного сезона многим нашим гражданам пришлось столкнуться с проблемой своевременного получения загранпаспортов. Такая ситуация не допустима. Обращаю внимание руководства МВД и Государственной миграционной службы на необходимость постоянного мониторинга состояния выдачи загранпаспортов во всех регионах Украины”, - сказал Арбузов.

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Он также обратил внимание на необходимость обеспечения Государственной миграционной службы надлежащим количеством бланков.

“Следует отметить, что уже со вчерашнего дня количество очередей в подразделения миграционной службы несколько сократилось”, - отметил Арбузов и прибавил, что такую динамику необходимо поддерживать и в течение двух недель обеспечить изготовление и выдачу загранпаспортов в штатном режиме.

Арбузов заявил, что будет держать этот вопрос на личном контроле.

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