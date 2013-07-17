Арбузов взял проблему с загранпаспортами под личный контроль

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание Кабинета министров.

“К сожалению, в разгар отпускного сезона многим нашим гражданам пришлось столкнуться с проблемой своевременного получения загранпаспортов. Такая ситуация не допустима. Обращаю внимание руководства МВД и Государственной миграционной службы на необходимость постоянного мониторинга состояния выдачи загранпаспортов во всех регионах Украины”, - сказал Арбузов.

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Он также обратил внимание на необходимость обеспечения Государственной миграционной службы надлежащим количеством бланков.

“Следует отметить, что уже со вчерашнего дня количество очередей в подразделения миграционной службы несколько сократилось”, - отметил Арбузов и прибавил, что такую динамику необходимо поддерживать и в течение двух недель обеспечить изготовление и выдачу загранпаспортов в штатном режиме.

Арбузов заявил, что будет держать этот вопрос на личном контроле.