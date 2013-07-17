В Горловке глава жилкоопа отобрал квартиру у 6-летней сироты

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, в жилищно-строительном кооперативе Горловки была проведена проверка, по результатам которой установлено, что должностным лицом этого учреждения внесены ложные сведения в справку, предоставленную частному нотариусу во время заключения договора купли-продажи квартиры.

По теме: Квартирный рейдер выбрасывал законных жильцов силой

Однако было установлено, что право собственности на это жилье решением исполкома Горловского городского совета было сохранено за малолетним ребенком 2006 года рождения, мать которой умерла осенью прошлого года. Зная об этом, покупатель при заключении сделки получил от председателя жилищного кооператива справку, что в квартире никто не проживает и не зарегистрирован, и на основании этого осуществил сделку.

По словам старшего прокурора прокуратуры Горловки Ирины Мозговой, по результатам проверки открыто криминальное производство по ст. 366 ч. 1 (служебный подлог).

«Решением суда договор купли-продажи признан не действительным. Сейчас обвинительный акт в отношении председателя жилищно-строительного кооператива с соглашением о признании вины направлено в Никитовский районный суд», - сказала прокурор.