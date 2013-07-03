Квартирный рейдер выбрасывал законных жильцов силой

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, в ходе следствия были установлены два эпизода попытки рейдерского захвата жилья подсудимым.

Так, в случае, который произошел на улице Тростянецкой, злоумышленник вместе с сообщниками проник в квартиру, вытолкав оттуда хозяина. Выбив замок на входных дверях, рейдеры установили другой, а затем отключили помещение от жизненно необходимых коммуникаций, демонтировали мебель, выбросили личные вещи хозяев. В это время в квартире находилась женщина с малолетним ребенком, которых подсудимый закрыл в одной из комнат и несколько дней незаконно удерживал их там.

Также злоумышленник захватил квартиру семьи, которая проживала на улице Героев Севастополя. Воспользовавшись случаем, когда законных владельцев не было дома, злоумышленник по отработанной схеме проник в чужое жилище, заменив замок на входных дверях, тем самым лишив хозяев возможности попасть в собственное жилье.

После обращений пострадавших к правоохранителям рейдер был задержан.

Злоумышленнику инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146, ст. 356 и ч. 1 ст. 162 Уголовного кодекса Украины. Ему угрожает до 5 лет лишения свободы.