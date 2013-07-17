Преступники отнимали жилье под видом работников милиции

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, установлено, что в Донецке с начала текущего года действовала преступная группа, целью которой было завладение недвижимым имуществом граждан. Так, члены группы под видом сотрудников милиции захватили 77-летнего дончанина и обездвижили с помощью медицинских препаратов. Пенсионера вывезли в соседний город, где неделю удерживали с целью завладения его квартирой.

В результате надлежащего процессуального руководства и эффективно реализованных негласных следственных действий трое подозреваемых в совершении данного преступления установлены и задержаны.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.2 ст.189 (вымогательство) и по ч.4 ст.190 (мошенничество) УК Украины.

На данный момент троим задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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В настоящий момент проверяется причастность указанных лиц к аналогичным преступлениям на территории области. Установлено, что один из задержанных являлся руководителем агентства недвижимости. Все задержанные имеют судимости за имущественные преступления.

Расследование проводят органы милиции. Прокуратура Донецка осуществляет процессуальное руководство ходом досудебного расследования.