В Сумах проверяют, что натворил в ночном клубе человек, похожий на зампрокурора

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Алексей Деревянко, соответствующее распоряжение дал исполняющий обязанности прокурора Сумской области Сергей Кулинич.

«По распоряжению Сергея Кулинича начата служебная проверка инцидентов, которые произошли в сумском ночном клубе «Монти» с участием человека, якобы похожего на заместителя прокурора города Сумы Дениса Кошелева», - сообщил Деревянко.

Основанием для проверки стала обнародованная в Facebook на странице нардепа от Сум Олега Медуницы информация о том, что он направил генпрокурору Украины депутатское обращение о хулиганских действиях человека, похожего на заместителя прокурора города Кошелева, который якобы угрожал диджею и бармену одного из ночных клубов города.

По словам Деревянко, из Киева указания относительно проведения служебной проверки еще не поступало, она начата именно на основании информации, обнародованной народным депутатом в социальной сети.

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Как сообщал УНИАН, народный депутат от "Батькивщины" Олег Медуница разместил на своей странице в Facebook депутатское обращение к генеральному прокурору Виктору Пшонке, в котором он просит проверить информацию о хулиганских действиях человека, похожего на заместителя прокурора г. Сумы Дмитрия Кошелева.

"Работники милиции установили, что 24 мая человек, похожий на Кошелева Д.К., находясь в ночное время в ночном клубе "Монти" (г. Сумы), вступил в конфликт с барменом, в ходе которого нанес бармену телесные повреждения и повредил имущество заведения. Так, по имеющейся у меня информации, этот человек находился в состоянии алкогольного опьянения и выражался нецензурной бранью в адрес окружающих", - говорится в депутатском запросе Медуницы.

Также сообщается, что мужчина, похожий на Кошелева, кидал стакан в бармена, пытался ударить его головой, а также бутылкой с водкой.

Кроме того, по словам Медуницы, 6 июля тот же человек, находясь в том же клубе, заказал диджею песню "День Победы". После того как последний исполнил заказ 3 раза подряд и отказался исполнять дальше, мужчина достал из-за спины пистолет и стал угрожать, написал в обращении парламентарий, отметив, что в этот момент в заведении находилось около 40 человек.

Видео инцидента распространено в сети YouTube.