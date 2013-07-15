Человек, похожий на прокурора, избил бармена и угрожал диджею пистолетом

Народный депутат от "Батькивщины" Олег Медуница обратился к генеральному прокурору Виктору Пшонке с просьбой проверить информацию о хулиганских действиях человека, похожего на заместителя прокурора г. Сумы Дмитрия Кошелева.Об этом говорится в депутатском обращении парламентария, которое он разместил на своей странице в Facebook.

"Работники милиции установили, что 24 мая человек, похожий на Кошелева Д.К., находясь и ночное время в ночном клубе "Монти" (г. Сумы), вступил конфликт с барменом, в ходе которого нанес бармену телесные повреждения и испортил имущество заведения. Так, по имеющейся у меня информации, этот человек находился в состоянии алкогольного опьянения и выражался нецензурными ругательствами на окружающих", - говорится в депутатском запросе Медуницы.

В обращении сообщается, что мужчина, похожий на Кошелева, заказал бармену спиртное, и когда заказ был выполнен, он бросил стаканом в бармена.

"Спустя некоторое время указанный мужчина вернулся к барной стойке и зашел за нее, после чего пытался ударить бармена головой. Затем этот же мужчина взял в руки бутылку с водкой и пытался ударить бармена", - отметил депутат.

Кроме того, по словам Медуницы, 6 июля тот же человек, находясь в том же клубе, конфликтовал с ди-джеем заведения. "Вышеуказанный мужчина (лицо, похожее на Кошелева) подошел к ди-джею и заказал песню "День Победы". Ди-джей выполнил данный заказ, ставив эту песню 3 раза подряд, но затем отказался выполнять данный заказ. На его отказ данный мужчина достал из-за спины пистолет и, держа его в руке, начал угрожать ему", - написал в обращении парламентарий, добавив, что в этот момент в заведении находились около 40 человек.

По сообщению Медуницы, данная информация доведена до руководителя областной прокуратуры, однако никаких комментариев прокуратура города и области не предоставила.

Видео инцидента распространено в сети YouTube.