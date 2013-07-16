Каждый 15-й украинец - бизнесмен

Об этом агентству УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр) со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Ворону.

«Сегодня в нашем государстве насчитывается более 3 млн физических лиц-предпринимателей. За последние полгода мы наблюдаем увеличение количества желающих начать собственный бизнес - на каждые 10 тыс. населения зарегистрировано 663 физлица-предпринимателя. То есть мы можем говорить, что каждый 15-й украинец сегодня предприниматель», - сказал Ворона.

Глава Укргосреестра также добавил, что наибольшее количество физических лиц-предпринимателей зарегистрировано в Донецкой области - более 252 тыс., а наименьшее - в Севастополе и Кировоградской области – 26 тыс. и 45 тыс. соответственно.

Как сообщал УНИАН, в июне 2013 года в Украине было зарегистрировано более 11 тыс. физических лиц-предпринимателей, почти 1 тыс. из которых в Киеве.

Справка УНИАН. Согласно Указу Президента Украины «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» (№ 1085/2010 от 9 декабря 2010 года), в Украине создана Государственная регистрационная служба, на которую возложены полномочия по регистрации юридических и физических лиц-предпринимателей, регистрации религиозных организаций, а также функции в сфере реализации государственной политики по вопросам регистрации. Органы Государственной регистрационной службы еженедельно регистрируют порядка 4 тыс. субъектов предпринимательства.