В Украине доходы церкви остаются тайной для государства (видео)

Доходы церкви невозможно посчитать, и какая доля доходит до действительно богоугодных деяний - неизвестно. Кроме торговли и копеечных пожертвований простых прихожан, церковники живут с расходов щедрых мирских покровителей. При этом только "суд небесный" сможет спросить, не ушли ли деньги, предназначенные на храм, мимо кассы.

Это гарантирует Конституция. "Церковь и государство разделены в Украине. И государство не имеет никакого отношения к средствам, которые являются пожертвованиями граждан в церковь", - напомнил министр юстиции Александр Лавринович.

По данным ТСН, в уголовном производстве, где фигурируют похищенные монахини и арестован бизнесмен Сергей Бут, прописана безумная сумма - $ 40 млн. Что же заставляет состоятельных христиан доверять священникам столько денег?

"Аресты и санкции, которые сейчас начнутся, - это люди начинают то, что не знают, как закончить. Я бы советовал всем силовикам остановиться и посоветоваться с синодом перед тем, как переходить к решительным действий", - заметил ударовец Валентин Наливайченко.

Традиция щедрых пожертвований украинских политиков не прерывалась никогда. Регионал Александр Герега на вопрос, сколько денег он пожертвовал на храм, заявил: "Это такой смешной вопрос, вы себе даже не представляете. Только один костел будет стоить в районе 5 млн условных единиц". Сумма пожертвований часто не совпадает с суммой в декларации о доходах чиновников, поэтому прозрачность невыгодна ни спонсорам, ни церкви.

"Святые отцы так же люди, и они так же грешны, и, разумеется, они будут нести свою ответственность за те вещи где-то там", - отметил в свою очередь коммунист Александр Голуб.

В то же время налоговики охотно пошли бы с ревизией в храмы, но их не пускают. На эту тему регионал Владимир Олийнык рассказал историю из жизни: "Налоговики пришли молодые к владыке Сафронию в Черкассах - а я был как раз у него - и говорят, что хотят проверить средства. На что владыка сказал очень умные слова:" Мама есть? Живая? Живая. Пойдешь, у мамы попросишь разрешения на проверку церкви и придешь к нам ".

А бывший председатель Верховной Рады Владимир Литвин - живая жертва злоупотреблений со стороны священников. Поэтому теперь на церковь он дает только публично. "В присутствии общины надо эти средства передавать, я в этом убедился", - заявил Литвин. Церковь - это государство в государстве, где царят свои товарно-денежные отношения. Но интересно, если закон не может проверить церковь, то ли он по крайней мере взять на карандаш ее спонсоров?