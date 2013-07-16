Украинские аграрии собрали 20 млн тонн ранних зерновых

В целом в этом году в Украине будет намолочен рекордный объем ранних зерновых − 31-32 миллиона тонн. Таких результатов сельхозпроизводители достигнут, в том числе, и благодаря использованию высококачественных семян.

Об этом сегодня в ходе рабочей поездки в Полтавскую область сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«На сегодняшний день аграрии собрали около 70% ранних зерновых и зернобобовых культур. То есть уже намолочено около 20 млн тонн. В целом же планируется собрать около 31-32 миллионов тонн ранних зерновых культур, что станет рекордным объемом за годы независимости», − сообщил Николай Присяжнюк.

Министр также отметил, что такой высокий урожай будет собран благодаря использованию высокопродуктивных семян.

«Аграрии уже понимают, что технологии и семена − это основные составляющие высокого урожая. Тенденция к увеличению использования семян элитных и суперэлитных сортов растет. А на украинском рынке широко представлены международные семенные компании, которые предлагают аграриям высококачественные и адаптированные семена», − подытожил глава ведомства.