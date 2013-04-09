В Польше задержали украинцев с крадеными мотоциклами

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Бещадского отдела польских пограничников.

Пограничники отметили, что они выявили 5 украденных в Германии и Италии мотоциклов, выпущенных с 2007 по 2013 год, а также запчасти стоимостью около 70 тысяч долларов.

Трое украинцев задержаны на паркинге в Медице на границе с Украиной во время того, как они загружали запчасти мотоциклов в свой автомобиль, а еще двое в пограничном пункте, через которых они пытались вывезти краденые мотоциклы из Польши.

Делом занимается полиция в Перемышле.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля польские пограничники сообщали о попытке двух украинцев вывезти из Польши краденые мотоциклы, которые были в разобранном виде, стоимостью около 45 тысяч долларов.

С начала года пограничники сообщали также о нескольких попытках вывезти в Украину дорогие автомобили самых известных марок стоимостью около 65 тысяч долларов каждый.

Справка УНИАН. Раньше чаще всего польские пограничник сообщали о попытках вывоза из ЕС краденых автомобилей гражданами Беларуси, Украины и Литвы, но в последнее время появились также аналогичные попытки, в частности, граждан Италии и Израиля.

В то же время полиция отмечает, что задержанных в таких случаях людей могут сразу отпустить, потому что нередко они могут быть жертвами недобросовестных продавцов машин, а не ворами.