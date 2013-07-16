Слухи о дефолте в России беспочвенны - глава Сбербанка

Об этом сказал журналистам во вторник глава Сбербанка России Герман Греф в ходе рабочей поездки в Хабаровск, передает РИА Новости.

"Дефолта точно не стоит бояться, потому что я не представляю, как можно объявить дефолт. У России одна из самых лучших в мире среди всех стран макроэкономических ситуаций. Наш государственный долг ниже 10% от ВВП, в ряде европейских стран - свыше 100%. Поэтому нам объявить дефолт - это невероятная ситуация", - сказал Греф.

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Он сообщил, что Центральный банк проводит политику плавающего курса, поэтому не исключены колебания курса рубля по отношению к иностранной валюте.

"Золотовалютных резервов Центрального банка свыше полутриллиона долларов, этих ресурсов хватит, чтобы отбить любые спекулятивные атаки, если таковые будут. Поэтому курсу рубля ничего не угрожает точно. Но он плавающий. Возможно, будет немножко опускаться или подниматься", - сказал глава Сбербанка.

Вместе с тем он отметил, что в экономике не исключено обострение кризисных явлений, что связано, в том числе, и с ухудшением экономической ситуации в Китае. "Возможен рецидив кризисных явлений. Тяжелая ситуация в экономике Китая - падает по ростам, сложная ситуация в финансовом секторе в Китае. Возможно ухудшение ситуации, но я бы не стал ожидать провалов", - сказал Греф.