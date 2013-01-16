В случае дефолта американские авианосцы вернутся в порты США

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов американских вооруженных сил генерал Мартин Демпси.

Автоматический секвестр бюджета - сокращение расходов на 1,2 триллиона долларов, поровну распределенное между военной и гражданской сферами - начнется в США с начала марта 2013 года в случае, если администрация США и конгресс не договорятся о способах сокращения бюджетного дефицита.

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"Если начнутся сокращения, то мы выведем (из зон расположения) авианосцы, вернем корабли в порты, а также на короткое время прекратим учения", - цитирует РИА Новости. Вместе с тем, по словам М.Демпси, уровень боеготовности вооруженных сил США не будет снижен и военные сделают все, чтобы армия, авиация и флот смогли при необходимости решать любые боевые задачи и обеспечивать безопасность страны.

Ранее глава Пентагона Леон Панетта заявил, что его ведомство готовится к возможному началу секвестра и разрабатывает проект по сокращению и отправке в неоплачиваемые отпуска около 800 тысяч гражданских служащих.