«Укроборонпром» обещает судостроителям погасить долги

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, сегодня председатель облгосадминистрации Николай Круглов встретился с руководством и профсоюзными лидерами ГП «Судостроительный завод им. 61 коммунара» и проинформировал их о результатах встречи с генеральным директором государственного концерна «Укроборонпром» Громовым, который побывал в Николаеве 12 июля.

Во время встречи Круглов и Громов обсуждали ситуации на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Николаевской области. В частности, была достигнута договоренность о погашении задолженности по заработной плате ГП «Судостроительный завод им. 61 коммунара» не позднее конца августа нынешнего года (по состоянию на 12 июля сумма долга работникам завода составляла более 17 млн грн).

После погашения задолженности по заработной плате будет проведена реструктуризация предприятия с сохранением судостроительного профиля (как основного вида деятельности) и соответствующего оборудования, в частности, стапелей. В связи с уменьшением производственной программы предприятия будет также оптимизирована численность персонала.

Громов проинформировал Круглова по переговорам с иностранными заказчиками, которые ведутся государственным концерном для загрузки производства на этом заводе. При этом территория предприятия, находящегося на левом берегу, будет открыта для инвестиционных проектов.

До конца текущей недели руководство ГК «Укроборонпром» планирует провести в Киеве встречу с директором ГП «Судостроительный завод им. 61 коммунара» Владимиром Берко и председателем профсоюзного комитета предприятия Николаем Головченко.

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Как сообщал УНИАН, 28 августа 2012 года в Николаеве работники «Судостроительного завода имени 61 коммунара» собрались на стихийный митинг и требовали выплатить им задолженность по зарплате.

3 сентября 2012 года Кабинет министров перераспределил средства государственного бюджета, передав Министерству обороны 100 млн грн на выплату долгов по зарплате работникам предприятий оборонно-промышленного комплекса, в частности и на погашение задолженности перед рабочими «Судостроительного завода имени 61 коммунара».

22 апреля рабочие завода заявили о намерении организовать акции протеста, если до конца апреля Госконцерн «Укроборонпром» не погасит задолженность по зарплате.

По словам председателя профкома завода Николая Головченко, общая сумма долга на апрель составляла 15 млн грн, из которых 4,2 млн грн — это долги перед уволенными с завода. Такая сумма накопилась с 2009 года. В настоящее время на заводе работает 1100 человек. Полной загрузки нет, завод работает три дня в неделю.

18 июня прокуратура Южного региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере сообщила, что по вине руководства Николаевского судостроительного завода имени 61-го коммунара преднамеренно, при наличии возможностей, не выплачена зарплата на сумму более 6 млн грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Судостроительный завод имени 61 коммунара" расположено в городе Николаеве на берегах реки Ингул.

Общая площадь предприятия составляет 1414,5 тыс. кв. м, площадь застройки - 476,5 тыс. кв. м. Производственные мощности предприятия сконцентрированы в 286 промышленных зданиях и 165 промышленных сооружениях.

Технологические и организационные возможности завода позволяют строить суда всех типов с весом корпуса до 28, тыс. тонн. Строительство корпусов судов производится на трех стапельных местах, при этом одновременно производится установка и монтаж части оборудования и механизмов.