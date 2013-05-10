Долг судостроителям снова "завис"

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель профкома предприятия Николай Головченко.

«На сегодня нам выплатили лишь 1,2 млн грн. Это плата за содержание крейсера «Украина» за два месяца – январь и февраль. Общая задолженность - почти 14 млн грн – сохраняется», - сказал он.

Таким образом, выплачена лишь небольшая часть общей задолженности, а что касается оставшейся суммы, то «у генерального директора концерна «Укроборонпром» С.В. Громова это не получилось», - отметил Головченко.

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По словам председателя профкома, сейчас все надежды судостроители возлагают на встречу с директором завода им. 61-го коммунара – Владимиром Берко, запланированную на вторник, 14 мая. На ней предполагается обсудить не только четкие сроки погашения задолженности, но и чрезвычайно острый вопрос - загрузки предприятия заказами. Поэтому об акциях протеста, по словам Головченко, речь пока не идет.

«С загрузкой есть подвижки, но незначительные, - отметил профсоюзный лидер. – Сейчас все зависит от директора нашего завода. У нас есть наработки по судоремонту военных заказов, но решение должен принимать Берко».

Как сообщал УНИАН, 28 августа 2012 года в Николаеве работники «Судостроительного завода имени 61 коммунара» собрались на стихийный митинг и требовали выплатить им задолженность по зарплате.

В тот день город посещал премьер-министр Николай Азаров, который пообщался с рабочими и пообещал, что долг по зарплате будет выплачен.

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В прошлом году, по данным профкома, задолженность достигала 30 млн грн. После обращения к Н.Азарову, выплатили 21 млн грн. В настоящее время долг составляет 15 млн грн, из которых 4,2 млн грн — это долги перед уволенными с завода с 2009 года. В настоящее время на заводе работает 1100 человек. Полной загрузки нет, завод работает три дня в неделю.

В конце апреля рабочие предприятия заявили, что намерены организовать акции протеста, если до конца мая Госконцерн «Укроборонпром» не погасит задолженность по зарплате.