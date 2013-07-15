Всех отравившихся в Каневе студентов выписали из стационара

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Как напомнили в Минздраве, всего на лечении находились 33 студента Киевского национального университета им. Шевченко. Среди госпитализированных пять человек с предварительным диагнозом - “острый гастрит”, девять - “пищевая токсикоинфекция”, 19 - “острый гастроэнтероколит”.

«По состоянию на 15 июля 2013 года все больные были выписаны из стационара», - говорится в сообщении.

Для расследования причин возникновения вспышки была создана рабочая группа, которая начала работу в очаге инфекции. Установлено, что больные питались в столовой Каневского природного заповедника. Всего в столовой питается 155 человек, в том числе студенты и преподаватели. Питание в столовой организовано поочередно по факультетам, с интервалом в полчаса. Больные студенты из разных факультетов и групп проживали в разных общежитиях.

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По предварительным результатам было установлено нарушение требований санитарного законодательства на пищеблоке: отсутствовали термометры контроля температуры в низкотемпературном оборудовании для хранения мяса и филе цыплят-бройлеров, не были указаны конечные сроки пригодности продукции, которая хранилась без промышленной упаковки.