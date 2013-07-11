Число студентов КНУ, отравившихся на практике, возросло до 28 человек
До 28 возросло количество студентов КНУ, которые отравились во время практики в Черкасской области.
10 июля в инфекционное отделение Каневской центральной районной больницы с предварительным диагнозом - острый гастроэнтероколит - госпитализировано 28 студентов Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, все потерпевшие проходят производственную практику в Каневском природоохранном заповеднике и питаются в ведомственной столовой.
По состоянию на 7 часов утра 11 июля госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести. Специалистами районной СЭС в очаге заболевания проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.
Происшествие находится на контроле Управления ГСЧС Украины в Черкасской области.