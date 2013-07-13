Завтра в Украине кратковременные дожди с грозами, местами град

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Днем в западных, центральных и южных областях местами град и шквалы 15-20 м/с; ночью в большинстве северных, в Донецкой и Луганской областях без осадков.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 11-16°, на юге и востоке 18-23°; днем в западных и в Житомирской областях 17-22°, в Киевской, Винницкой и Черкасской областях 21-26°, на остальной территории 27-32°.

В Киеве и Киевской области сохранится переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью по области 11-16°, днем 21-26°; в Киеве ночью 14-16°, днем 23-25°.

Сегодня, 13 июля, температура воды в Черном и Азовском морях 23-26°, в Днепре возле Киева - 24°.