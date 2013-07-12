В Николаеве милиция ищет третьего грабителя инкассаторов (видео)

Третий нападавший также был вооружен и в маске. Однако после того, как он понял, что нападение не удалось, начал убегать и маску с себя сорвал. Свидетели утверждают, что это был человек ярко выраженной кавказской наружности.

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После того, как закончилась перестрелка, третий нападавший скрылся в направлении ул. Строителей, при этом сделав попытку завладеть случайно проезжавшим мимо автомобилем «Жигули». Он остановился прямо напротив автомобиля и направил на водителя пистолет, требуя посадить его в машину. Однако затем по неизвестным причинам сорвался и побежал дальше, сообщает novosti-n.mk.ua.

После того, как сотрудники милиции поняли, что нападавших было трое, в городе был объявлен план «Сирена». На всех выездах из города дежурят сотрудники милиции, вооруженные автоматическим оружием и экипированные в бронежилеты.

По сообщенным свидетелями приметам ведется интенсивный поиск преступника.