В Мариуполе нашли утерянный оригинал озвучки фильма «За двумя зайцами» - на украинском

Как сообщает ZN.UA, миллионы поклонников этой картины привыкли к репликам и диалогам героев Олега Борисова, Маргариты Криницыной, Нонны Копержинской на русском языке, хотя изначально режиссер снимал фильм на украинском. Но эта картина получила во времена СССР "вторую категорию" и планировалась к показу на территории только Украинской ССР. Впоследствии, когда фильм стал сверхпопулярным, он был частично переозвучен этими же актерами на русский язык и тут же представлен во всесоюзный прокат. С тех пор картина демонстрируется исключительно в последней – русскоязычной – версии.

Как сказал изданию Иван Козленко (заместитель генерального директора Национального центра Александра Довженко), реставраторам центра удалось найти украинскую фонограмму легендарной картины не в Киеве, а в Мариупольском фильмофонде.

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По словам Козленко, как раз в Мариуполе есть большие "залежи" интересного киноретро. Там, например, сохранялось более 50 картин Одесской студии, которых нет даже в центральном фильмофонде в Киеве. И именно сейчас продолжается процесс передачи многих фильму Центру Довженко.

Что же касается фильма Иванова, то отреставрированная украинская звуковая дорожка комедии "За двумя зайцами" вернет зрителю живые подлинные голоса великих актеров, которые работали в Киеве.

Таким образом, по мнению Козленко, будет восстановлена историческая справедливость, ведь пьеса Михаила Старицкого, по мотивам которой снят фильм, была написана на украинском языке. Более того, праоснова этой пьесы – произведение Ивана Нечуя-Левицкого "На Кожум'яках" - тоже на украинском языке.

Фильм получил государственную премию имени Александра Довженко только в 1999 году, когда режиссера Иванова и актера Борисова уже не было в живых.

По словам Козленко, официальная презентация украиноязычной версии фильма "За двумя зайцами" состоится осенью на киевском международном фестивале "Молодость".

В планах Центра Довженко – найти украинскую звуковую дорожку знаменитого фильма Ивана Кавалеридзе "Гулящая", где героиня Людмилы Гурченко также говорит на украинском.