Украинский фильм попал в лонг-лист премии «Оскар»

Об этом сообщает Корреспондент.net.

Главный герой картины - летчик Иван Додока, самолет которого попал в аварию. Судьба И.Додоки неизвестна его родственникам. Летчик успел побывать в лагерях, долго скитался по стране, а в итоге оказался в индейском племени в Канаде, где пытался заново обустроить свою жизнь.

Лента основана на реальной истории летчика советской армии Ивана Даценко, чей самолет упал подо Львовом. Судьба И.Даценко была неизвестна, пока в 1967 году советская делегация на всемирной выставке в Монреале не встретила представителя индейского племени, который говорил на чистом украинском языке.

М.Ильенко, Константин Коновалов и Денис Замрий над сценарием работали год. Съемки картины в целом заняли пять лет.

Всего в списке претендентов на «Оскар» в этом году фигурирует 71 работа. Впервые в список попала Кения, сообщает пресс-служба Американской киноакадемии. Шорт-лист премии будет объявлен 10 января 2013 года. Лауреатов премии «Оскар» огласят 24 февраля 2013 года.

Фильм М.Ильенко на «Оскар» от Украины выдвинул Национальный оскаровский комитет. С лентой «ТотКтоПрошелСквозьОгонь» конкурировал фильм «Дом с башенкой» Евы Нейман.

В 2012 году «Оскар» в номинации Лучший фильм на иностранном языке достался иранской драме «Развод Надера и Симин» Асгара Фархади.