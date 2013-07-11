Лучшая авиакомпания мира начинает полеты в Киев

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта.

Согласно сообщению, рейсы Киев-Дубай-Киев будут осуществляться ежедневно на самолетах Airbus А340-500 с трехклассовой компоновкой салона: первый класс, бизнес-класс, эконом-класс.

Так, рейс ЕК171 Дубай-Киев будет отправляться в 17:15 и прибывать в "Борисполь" в 20:35 того же дня. Обратный рейс Киев-Дубай будет отправляться в 21:10 и прибывать в Дубаи в 4:55 следующего дня.

Как сообщал УНИАН, согласно финансовому плану, прибыль Международного аэропорта «Борисполь» в 2013 году ожидается в размере 84 млн грн.

Международный аэропорт «Борисполь» в январе-июне 2013 года сократил пассажиропоток на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,289 млн человек, обработку грузов – на 22%, до 12,79 тыс. тонн.

Пресс-служба напоминает, что снижение производственных показателей в аэропорту в течение первых месяцев 2013 года было вызвано проблемами, которые возникли в деятельности ряда национальных авиаперевозчиков, в частности, авиакомпании «АэроСвит».

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, лидер на авиационном рынке страны. Он обеспечивает 65% пассажирских авиаперевозок Украины. Из аэропорта «Борисполь» более 50 авиакомпаний осуществляют регулярное сообщение по более 100 направлениям.

Технические возможности аэропорта позволяют принимать и отправлять воздушные суда круглосуточно в течение года - в том числе в условиях ограниченной видимости и при сложных погодных условиях.

Одна из крупнейших международных авикомпаний Emirates, обладая парком из более 200 самолетов, в данный момент осуществляет рейсы в более 130 городов в более 60 странах по всему миру, география полетов постоянно расширяется. Каждую неделю из Дубай вылетает более 1 тыс. рейсов на шесть континентов. На рейсы «Эмирейтс» приходится почти 40% всех авиаперевозок, осуществляемых в и из международного аэропорта Дубай.