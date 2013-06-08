В прокуратуре рассказали, куда упал самолет под Киевом

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

В ведомстве напомнили, что сегодня, 8 июня, в 11.15 двухместный самолет Як-52, осуществляя ознакомительный тренировочный полет, упал на поле, расположенное рядом с аэродромом «Чайка» под Киевом.

Пилот самолета погиб на месте трагедии, пассажир в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Сведения о происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований, начато досудебное расследование по ч.3 ст.276 Уголовного кодекса Украины (нарушение работником воздушного транспорта правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, приведшее к гибели людей).

Следственный отдел линейного отдела на станции «Киев-Пассажирский» УМВД Украины на Юго-западной железной дороге проводит расследование обстоятельств падения самолета. Прокуратура по надзору за соблюдением законов в транспортной сфере Киевской области осуществляет процессуальное руководство расследования.

Ход досудебного расследования прокуратурой Киевской области взят на контроль.