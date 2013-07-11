Депутаты: насилие над женщиной становится нормой

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении межфракционного депутатского объединения "Равные возможности" в Верховной Раде Украины (дальше – МФО) по результатам круглого стола "Как противостоять насилию над женщинами?", который состоялся в Виннице по инициативе объединения и ряда общественных организаций.

В мероприятии, кроме народных депутатов Ирины Геращенко, Елены Кондратюк, Геннадия Ткачука и представителей неправительственных организаций и экспертов, также приняли участие женщины, пострадавшие от домашнего насилия и бездействия правоохранительных органов. Они сознаются, что годами терпели издевательство над собой из-за страха перед насильниками и возможного разглашения.

Участники мероприятия отмечают, что случай во Врадиевке, где работники милиции изнасиловали молодую женщину, на самом деле не единичный для Украины. «Многие случаи насилия просто замалчиваются: либо сама жертва не сознается, что против нее совершено преступление, либо правоохранительные органы скрывают подобные дела. Женщины, пострадавшие от насилия, требуют жесткого публичного осуждения каждого случая насилия, наказания виновных, открытых судов над обидчиками. Они отмечают, что уровень агрессии и безнаказанности в обществе растет из-за того, что никто не обращает внимания и на рост домашнего насилия. А правоохранители часто отказываются вмешиваться "в бытовые конфликты", покрывают их, или сами причастны к домашнему насилию», - говорится в заявлении.

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Во время круглого стола затрагивался вопрос отсутствия реабилитационных центров, профессиональных психологов и юристов, которые бы могли оказать помощь жертвам насилия.

В свою очередь, народные депутаты-члены МФО пообещали в сентябре инициировать вопрос принятия законопроекта об ужесточении ответственности за насилие в семье. "Штрафы, которые часто платит сама жертва, а не обидчик, должны быть заменены публичными общественными работами" - отмечает сопредседатель МФО Геращенко.

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Также МФО обратится к руководителям облгосадминистраций с просьбой создать в регионах центры реабилитации жертв насилия. "Мы восхищаемся мужеством женщин, которые не побоялись публично заявить о насилии. Тем самым они остановили десятки других возможных случаев. Но их обидчики должны быть жестко наказаны" - отметила Геращенко. Она также проинформировала, что депутаты - члены МФО приняли решение часть так называемых "депутатских" средств направить на лечение Ирины Крашковой из Врадиевке, которая нуждается в серьезной реабилитации, в том числе психологической".

"Мы будем требовать публичного суда над насильниками и сурового наказания. Нужно прекратить безнаказанность, только так остановим насилие" - отметила она.