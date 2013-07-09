ТВі вернулся на кабельное телевидение

Как сообщила УНИАН пресс-служба канала, ТBi появился в сети кабельного оператора 3 июля.

Теперь смотреть канал смогут в Харькове, Днепропетровске, Донецке, Запорожье, Киеве, Луганске, Одессе, Полтаве, Симферополе, Чугуеве, Ровно и Сумах.

Напомним, кабельный оператор «Триолан» исключил ТBi из своей сети в конце июля 2012 года. В сентябре того же года второй кабельный оператор «Воля» исключил ТBi из стандартного пакета для телезрителей и переместил в дорогой расширенный пакет, что значительно уменьшило аудиторию канала.