Клюев: взрывы на километровой глубине наука предотвратить не может

Вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявляет, что "наша научная база не достигла того уровня", чтобы предотвращать аварии, подобные произошедшей на шахте им. Засядько.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер сказал сегодня на пресс-конференции на шахте.

"Все члены комиссии пришли к мнению, что на таких глубинах, и на таких пластах, где высокий выход газа-метана, к сожалению, очень многие процессы с научной точки зрения необъяснимы. То есть, наша научная база не достигла того уровня, с точки зрения которой мы могли бы сделать так, чтобы этого не происходило", - сказал А.КЛЮЕВ.

Он также сообщил, что на шахте им.Засядько на базе пласта L1, где произошли взрывы, будет открыт специальный научный центр. При этом А.КЛЮЕВ уточнил, что расходы на создание такого центра могут составить около 2,5 млрд. гривен.

По мнению А.КЛЮЕВА, в этом научном центре могли бы совместно работать украинские и зарубежные горные ученые.

"Пригласим украинских ученых. Надо будет, будем приглашать ученых из других стран. Напичкаем самой современной аппаратурой, и будем отрабатывать на базе этого центра все технологии, что касается безопасного ведения работ на больших глубинах и газоносных пластах, которые взрывоопасны", - заключил А.КЛЮЕВ.