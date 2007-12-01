На Прикарпатье на учете 33 младенца, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями

В Ивано-Франковской области на учете состоят 33 младенца, рожденные ВИЧ-инфицированными матерями, у 10 из них уже подтвердили ВИЧ-статус, 23 до достижения 18 месячного возраста будут находиться под наблюдением врачей.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре Ивано-Франковского благотворительного христианского фонда «Солидарность». Согласно информации фонда, шестеро детей принимают АРВ-терапию – препараты, помогающие поддерживать иммунную систему в надлежащем состоянии и продлить их жизнь. К сожалению, у трех детей ВИЧ перешел в стадию СПИД.

Все ВИЧ-инфицированные дети находятся на учете в областном центре СПИДа.

По данным Ивано-Франковского областного центра СПИДа, в 2007 году 14 ВИЧ-инфицированных матерей родили детей, еще 8 беременных ВИЧ-инфицированных находятся на учете.