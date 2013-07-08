Умерла одна из последних "ночных ведьм"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«С глубокой скорбью воспринял весть о смерти близкого всем нам человека – Надежды Васильевны Поповой. Вся ее жизнь – это пример беззаветного служения Родине. Никогда не будут забыты ее подвиги в годы Великой Отечественной войны и самоотверженный труд в мирное время», - говорится в соболезновании Януковича родным и близким Поповой.

*** Надежда Попова в 15 лет по окончании школы в г. Сталино (ныне Донецк) поступила в аэроклуб, который окончила в 1937 году и в нем же работала инструктором.

Во время войны заместитель командира эскадрильи 46-го гвардейского женского полка ночных бомбардировщиков ("ночных ведьм") на легких бипланах По-2.

Герой Советского Союза, гвардии майор, совершила 852 боевых вылета, участвовала в освобождении Кубани, Крыма, Белоруссии, Польши, Германии. Почетный гражданин Донецка.

Ее встреча на фронте с будущим мужем - летчиком-истребителем Харламовым - отражена в фильме "В бой идут одни старики".