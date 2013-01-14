85% контрабанды в Украине - наркотики и оружие

Об этом сообщили УНИАН в Секторе по вопросам взаимодействия со СМИ и общественностью Государственной таможенной службы Украины.

Так, в 2012 году основными предметами контрабанды были наркотические средства - 70%, оружие - 15%, культурные ценности - 6%, сильнодействующие и отравляющие вещества - 1,7%.

В целом в течение прошлого года таможенными органами Украины было возбуждено 172 уголовных дела о контрабанде.

По сравнению с 2011 годом наблюдалась тенденция к увеличению на 6,1% уголовных дел, предметами которых были наркотические средства, а также на 8,3% дел, где предметами преступления выступали оружие и боеприпасы.

В частности, в 2012 году таможенными органами было выявлено 2172 факта незаконного перемещения через таможенную границу Украины наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, по которым возбуждено 121 уголовное дело. Из незаконного обращения изъято почти 7 кг героина, около 104 кг кокаина, почти 0,5 кг опиума, свыше 30 кг канабиса, 8 795 таблеток, 1568 капсул и 0,3 л наркотических средств, обращение которых ограничено.

С целью установления источников и каналов незаконного перемещения наркотических средств и выявления причастных к этому лиц в 2012 году таможенными органами совместно с оперативными подразделениями правоохранительных органов было проведено 28 контролируемых поставок.

Также выявлено 804 факта незаконного перемещения через таможенную границу Украины оружия и боеприпасов. Из незаконного обращения изъято 363 единицы боевого оружия, 454 единицы холодного оружия, 9 единиц гладкоствольного оружия, 12 единиц газового оружия, 32 единицы спортивного и пневматического оружия, 3913 штук патронов, 5,95 кг взрывчатых веществ.