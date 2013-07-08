Юбилеи университетов Мечникова и Шевченко отметят на государственном уровне

Соответствующие указы Президента Украины Виктора Януковича размещены на официальном сайте главы государства.

В частности, как говорится в одном из документов, Янукович поддержал инициативу Министерства образования и науки Украины о праздновании на государственном уровне 180-летия Киевского национального университета им. Тараса Шевченко и проведении по этому случаю в 2014 году в городе Киеве всеукраинского собрания научной и творческой интеллигенции.

Глава государства поручил Кабинету министров Украины образовать организационный комитет по подготовке и празднованию 180-летия Университета и утвердить его персональный состав.

В соответствии с решением Президента, правительство должно принять меры по дальнейшему развитию Университета как главного учебно-научного центра Украины по подготовке научно-педагогических и научных кадров высшей квалификации, в том числе о предоставлении Университету права утверждать индивидуальные условия приема для отбора талантливой молодежи, а также устанавливать планы приема по направлениям подготовки и специальностям в пределах государственного заказа и лицензированного объема подготовки специалистов в Университете.

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Также правительство должно отработать вопрос об увеличении на 30% установленных размеров заработной платы работникам Университета, финансировании ежегодной стажировки 200 научно-педагогических и научных работников и 1 тысячи студентов и аспирантов Университета в ведущих заграничных учебно-научных центрах, а также финансировании научных исследований в объеме не меньше 25 процентов общего объема бюджетного финансирования Университета, для чего предусматривать в проекте закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» и проектах закона о Государственном бюджете Украины на 2014 и последующие годы расходы в необходимых объемах для указанных целей.

Кабинет министров также должен разработать и утвердить государственную комплексную программу развития Университета на 2014-2020 годы, предусмотрев, в частности, мероприятия по приобретению современного учебно-научного оборудования, реконструкции учебных корпусов Университета, Ботанического сада имени академика Фомина, межкорпусных инженерных сетей и дорог, определив при этом порядок и сроки выполнения работ; реконструкции на протяжении 2014-2016 годов Научно-исследовательского института «Крымская астрофизическая обсерватория»; строительства в Киеве учебных корпусов для Института журналистики по улице Мельникова и Институту высоких технологий по улицы Ломоносова.

Кроме того, Кабмин должен решить в установленном порядке вопрос об освобождении занятых Национальной академией государственного управления при Президенте Украины помещений в корпусе Университета по улице Мельникова, 36/1, в городе Киеве.

Киевской городской государственной администрации Президент поручил обеспечить в тьечение 2013-2014 годов строительство подземных переходов у дома № 60 по улице Владимирской и дома № 90 по улице Васильковской, благоустройство территорий Университета в Голосеевском и Шевченковском районах города Киева.

Также Янукович поручил Кабинету министров разработать вместе с Одесской облгосадминистрацией и утвердить до 1 августа мероприятия по подготовке и празднованию 150-летия Одесского национального университета имени И.И.Мечникова, которое будет отмечаться в 2015 году.

Документом, текст которого размещен на сайте Президента, предусматривается обеспечить координацию реализации мероприятий, рассмотрев при этом возможность включения в такие мероприятия: приобретение для университета современного учебно-научного оборудования; строительство новой библиотеки на территории студенческого городка; проведение реконструкции учебных корпусов, общежитий, спортивного комплекса и стадиона, стационарных инженерных сооружений и сетей университета; чеканку и введение в обращение в установленном порядке юбилейной монеты, выпуск в обращение почтовой марки и конверта, посвященных 150-летию университета, осуществление спецпогашения почтовой марки.

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Президент также требует рассмотреть в установленном порядке вопросы улучшения условий оплаты труда работников университета; финансирование, начиная с 2015 года, ежегодной стажировки научно-педагогических и научных работников и студентов и аспирантов университета в ведущих заграничных учебно-научных центрах, а также финансирование научных исследований в объеме не менее 25% общего объема средств, которые будут предусматриваться в государственном бюджете для финансирования университета.

Также Янукович требует проработать вместе с Одесской ОГА вопросы: выделения в установленном порядке земельного участка для строительства учебно-лабораторных корпусов, объектов социально-культурного назначения, издательского центра университета; строительства общежитий для студентов не менее чем на одну тысячу мест.

Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины поручено обеспечить освещение мероприятий по подготовке и празднованию 150-летия университета.