В Коростене через купальский костер перепрыгнули не все
В Коростене Житомирской области 17-летняя девушка не перепрыгнула через купальський костер и получила ожоги.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС в Житомирской области, на пункт связи государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в больницу с ожогами огнем медики доставили 17-летнюю девушку.
Как выяснилось, она вместе со своими друзьями отдыхала на природе у озера. Там разожгли костер, через который перепрыгивали дети и взрослые. Девушка во время прыжка через огонь столкнулась с парнем, который также в этот момент прыгал. В результате, потерпевшая упала в огонь.
Медики диагностировали у пациентки термические ожоги нижних конечностей и предплечья.
Сейчас девушка находится в хирургическом отделении участковой больницы станции Коростень. Состояние потерпевшей удовлетворительное.