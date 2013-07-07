В Коростене через купальский костер перепрыгнули не все

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС в Житомирской области, на пункт связи государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в больницу с ожогами огнем медики доставили 17-летнюю девушку.

Как выяснилось, она вместе со своими друзьями отдыхала на природе у озера. Там разожгли костер, через который перепрыгивали дети и взрослые. Девушка во время прыжка через огонь столкнулась с парнем, который также в этот момент прыгал. В результате, потерпевшая упала в огонь.

Медики диагностировали у пациентки термические ожоги нижних конечностей и предплечья.

Сейчас девушка находится в хирургическом отделении участковой больницы станции Коростень. Состояние потерпевшей удовлетворительное.