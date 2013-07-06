СБУ нашла тайники "черных археологов"
00:36, 06 июля 2013Общество
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В Киевской области сотрудники СБУ раскрыли несколько тайников "черных археологов" с большим количеством боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в частности, вблизи поселка Гатное Киево-Святошинского района был найден тайник с 52 минометными минами, 24 артиллерийскими снарядами, 3 гранатами РГД-5 и одной тротиловой шашкой весом 400 г.
Кроме того, возле Национального музея народной архитектуры и быта «Пирогово» обнаружен тайник, из которого изъято 27 минометных мин.
Вблизи села Юрьевка Киево-Святошинского района милиция изъяла 21 минометную мину.
В СБУ предполагают, что все боеприпасы были собраны «черными археологами», которые проводят нелегальные раскопки на местах боевых действий.
Все взрывоопасные предметы изъяты и уничтожены.
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