Милиционеров, избивших супругов из России, посадили под домашний арест

Как передает корреспондент УНИАН, 3 июля вечером в Голованевском районе состоялись два отдельных заседания суда по двум подозреваемым в избиении гражданина России Александра Дубкова.

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На каждом из заседаний следователь районной прокуратуры подавал ходатайство о применении меры пресечения в виде удержания под стражей, которое было утверждено прокурором района.

Адвокат подозреваемых отвергал ходатайства следователя, предлагая применить меру пресечения, не связанную с лишением личной свободы.

В обоих случаях судья принял решение о мере пресечения свободы в виде домашнего ареста на 60 дней.

Дата следующего слушания пока не известна.

Как сообщал УНИАН, в с. Роскошное Голованевского района Кировоградской области работники райотдела милиции, которые находились не на службе, избили супругов, граждан Российской Федерации. По данным пресс-службы прокуратуры области, конфликт между милиционерами и супругами возник около 4 часов утра и перерос в драку. Россиянину было нанесено множество телесных повреждений, в том числе сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. Его жена получила травму в виде ушиба мягких тканей шеи. По данным неофициальных источников, правоохранители также сорвали с женщины золотые украшения.

В тот же день по данному факту прокуратурой Голованевского района начато уголовное производство по ч.2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.

3 июля в пресс-службе управления МВД в Кировоградской области сообщили, что оба правоохранителя во время инцидента были не на службе. И пострадавшая семейная пара, и работники милиции были в состоянии алкогольного опьянения. Поскольку конфликт возник на почве личных неприязненных отношений, пострадавшие претензий к правоохранителям не имеют, и просят суд не лишать свободы работников милиции.