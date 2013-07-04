В Нацбанке считают, что население должно разбираться в финансах

Об этом зампредседателя Нацбанка Украины Валерий Прохоренко заявил в ходе презентации итогов социологического опроса по сбережениям граждан, передает ForUm.

По словам финансиста, сегодня реализация этих задач проходит при участии зарубежных специалистов. «Так, заканчивается разработка программы развития финграмотности на 5 лет, на период до 2018 г., которая предполагает мероприятия во всех регионах и для всех основных социальных групп. Это необходимо, т.к. предложение различных финансовых услуг постоянно развивается, но львиная доля граждан не может в них сориентироваться. Финансовая грамотность – важный фактор роста безналичных расчетов, а значит, легализации экономики», - сказал банкир.

Прохоренко отметил, что в 2012 г. общий объем безналичных платежей в стране вырос почти в 2 раза, на них постепенно переходит и население. «При этом растет доверие к банковской системе и к национальной денежной единице. И люди должны понимать свою выгоду, равно как и свои риски – не секрет, что многие поддаются на недобросовестную рекламу «беспроцентных» кредитов или же депозитов под 25-28% годовых, не вникая в реалистичность таких предложений. При этом работа с детьми – одно из главных направлений. В 2013 г. стартовал экспериментальный курс финграмотности в заведениях среднего образования, и он будет продолжен. Да, это только первые шаги, но конечным итогом подобных усилий должно стать умение каждого человека распоряжаться своими доходами с максимальной эффективностью», - подчеркнул специалист.

Он напомнил, что 2 июля открылся сервисный центр Нацкомфинуслуг, и это также позволит украинцам лучше ориентироваться на финансовом рынке, использовать его с выгодой для себя. «Каждый потребитель может зарегистрировать в сервисном центре обращение по интересующему вопросу, контролировать его рассмотрение Комиссией и получить результат», - отметил замглавы НБУ.