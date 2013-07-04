Сегодня во Врадиевке могут быть провокации - активист

Об этом в эфире 5 канала сообщил общественный активист Анатолий Бурлак.

Он призвал врадиивчан не идти на вече.

«Я призываю врадиивчан не приходить на вече. У меня есть информация о том, что будут использованы врадивчаны будут провокаторы, которые будут подстрекать, чтобы снова бросились на райотдел милиции, чтобы показать врадиивчан, как бандитов, как разбойников, как неадекватных людей. Поэтому я призываю врадиивчан не идти на вече - вас используют, и может пролиться кровь», - заявил Бурлак.

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Кроме того, активист сообщил о незаконных действиях спецподразделения Беркут.

«Допросов пока не было у нас, но ночью «беркутовцы» ездили по людям, некоторых били, некоторых пугали, делали свое дело ... Я видел сегодня избитых людей, видел их раны, видел как с ними поступали и что с ними делали», - заявил Бурлак.

«Это делали для того, чтобы выдавали тех, кто бросил или организовывал беспорядки, или еще что-то, какие-то действия делал», - добавил активист.

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Анатолий Бурлак отметил, что открытие уголовного производства против участников штурма местного райотдела милиции недопустимо, ведь сотрудники милиции своими действиями сами спровоцировали общество.

«То, что уже есть производство, это было озвучено новым исполняющим обязанности начальника милиции. Когда я подошел, он сообщал об этом журналистам в интервью, о том, что он собирается какие-то уголовные дела открывать. Я, как человек, как врадиивчанин ему посоветовал этого не делать. Зачем качать Врадиевку? Достаточно, неужели не видно, что может качнуть так, что колыхнется и Украине. Какие производства, если нападение спровоцировали сотрудники милиции», - отметил Бурлаков.