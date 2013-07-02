В Украине снизилось потребление бензина и дизтоплива

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности. Согласно сообщению, потребление дизельного топлива в январе-мае текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 5,3% - до 2,059 млн тонн.

Потребление бензина в мае 2013 года по сравнению с маем прошлого года уменьшилось на 0,8% - до 353,4 тыс. тонн, дизельного топлива - на 6,7%, до 497,1 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, Украина в январе-мае 2013 года сократила производство бензина по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 50,4% - до 429 тыс. тонн.

Производство дизельного топлива за 5 месяцев 2013 года составило 398 тыс. тонн, что на 42,4% меньше аналогичного периода прошлого года.

В Украине реализация светлых нефтепродуктов, сжиженного газа для автомобилей через сеть АЗС, которая насчитывает 7 723 единицы, в мае 2013 года в денежном выражении увеличилась на 8% – до 6,568 млрд грн против 6,086 млрд грн в апреле 2013 года.

В мае через сеть АЗС было продано 283,8 тыс. тонн бензина, что на 2,5% больше, чем в мае 2012 года; 163,6 тыс. тонн дизельного топлива, что на 7,5% больше, чем в мае прошлого года; 35 тыс. тонн сжиженного газа (на 15,4% больше); 10,9 тыс. тонн сжатого газа (на 17,9% меньше).

В конце апреля Министерство энергетики и угольной промышленности Украины договорилось с нефтетрейдерами о снижении цены на социальные виды топлива – бензин марки А-95 и дизельное топливо.

По мнению министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого, справедливая цена на А-95 находится в пределах 10,5-11 грн за литр.

Справка УНИАН. Потребление бензина в Украине в 2012 году снизилось по сравнению с 2011 годом на 2,6% - до 4,197 млн тонн.