В рейтинге аморальных стран Украина - тринадцатая

Рейтинг аморальных стран мира от Bloomberg возглавила Чехия, сообщает ТСН.

В тройку "лидеров" также вошли Словения и Австралия. Украина заняла 13-е место из 57 стран и оказалась менее аморальной, чем Россия.

При составлении рейтинга аналитики агентства Bloomberg учитывали четыре показателя: среднее количество выпитого алкоголя, количество выкуренных папирос на душу населения, процент граждан, принимающих наркотики, а также общие потери от азартных игр в процентах ВВП.

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Согласно данным исследователей, на год средний россиянин выпивает более 16 литров алкоголя, украинец - более 17. Но преимущество украинцев – это курение. Средний украинец курит на 300 сигарет меньше, чем россиянин.

Самой милой и самой невинной страной стала африканская Замбия. Она заняла 57-е место в рейтинге.

ТСН напоминает, что в рейтинге свободы слова Украину опустили к уровню Замбии.