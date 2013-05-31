После запрета курения нардепы решили взяться за борьбу с алкоголизмом

31 мая Украина отмечает Всемирный день без табака, провозглашенный Всемирной организацией здравоохранения в 1988 г.

По словам народных депутатов и экспертов, Украина за последние годы уже достигла существенного прогресса в борьбе с курением.

Позитивным достижением Украины в этом направлении, по словам народного депутата, главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Татьяны Бахтеевой, является серьезное повышение акциза на сигареты за предыдущие годы. «За четыре года мы последовательно повысили акциз в разы. Если раньше он составлял в среднем 60 копеек с одной пачки, то сегодня - примерно 4 грн. Это и дополнительный доход государству, и борьба с вредными привычками» - уверена Бахтеева.

Слова народного депутата подтверждает и статистика Министерства финансов. Так, если за 2008 г. доходы бюджета от табачного акциза составляли 3,6 млрд. грн., то в 2012 г. – 16,6 млрд. грн. Эта позитивная тенденция была продолжена и в 2013 году. По данным Министерства доходов и сборов Украины, после введения новой акцизной системы на табачные изделия, за І квартал 2013 г. доходы госбюджета от табачного акциза увеличились почти на 64% (по сравнению с аналогичным периодом 2012 г.). В целом, с 2008 по 2013 г. минимальное акцизное налоговое обязательство и фиксированная часть акциза на сигареты выросли в 12 раз.

По поводу потребления сигарет и глобальних успехов в отношении борьбы с куренем в Украине Татьяна Бахтеева сказала следующее: «Сегодня у нас совершенно другая статистика, чем два года назад. Если в 2011 г. в Украине было 10 млн. курильщиков, то сегодня – лишь 8,4 млн. С декабря 2012 г. вступил в силу закон о тотальном запрете табакокурения во всех общественных местах. Мы запретили рекламу. Предупреждения о вреде курения на пачке сигарет в течение 20 лет у нас составляли 30% от размера пачки, мы же их довели до 50%» - перечислила основные достижения народный депутат,

По словам народных депутатов, сейчас важным заданием государства является усиление контроля за уже действующими ограничениями и запретами в сфере борьбы с табакокурением, а также создание стимулов для популяризации здорового образа жизни. «Мало лишь одних запретов. Необходима также пропаганда здорового образа жизни» - считает первый заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Андрей Шевченко.

«Контроль за исполнением всех решений и здоровый способ жизни для каждого гражданина Украины является нашим общим заданием на ближайшее будущее» - уверен народный депутат, представитель Президента Украины в Верховной Раде Юрий Мирошниченко.

В свою очередь народный депутат, советник Президента Украины Анна Герман призывает коллег распространить успешные механизмы борьбы с курением и на другие пагубные привычки. «Так же как власть и оппозиция объединились против одной пагубной привычки, так же нам надо будет объединиться и против рекламы алкоголя. Чтобы сделать употребление алкоголя в Украине немодным» - предлагает Анна Герман.

По словам Юрия Мирошниченко, «борьба с потреблением алкогольных и слабоалкогольних напитков уже объединила многих представителей власти и оппозиции, которые совместно активно работают в межфракционном объединении «За трезвую Украину».