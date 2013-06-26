В Мариуполе взорвалась заправка, пострадали люди (фото, видео)

Как сообщает ТСН, сильный взрыв произошел около 11 утра рядом с шиномонтажем и остановкой общественного транспорта.

Спасатели говорят, жертв удалось избежать только потому, что АЗС не работала и емкости для бензина были пустыми.

Новый владелец заправки перед этим нанял бригаду, которая должна была демонтировать бак, закопанный в землю. Но когда мужчины принялись за работу, раздался взрыв.

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В свою очередь, руководитель спасательной аварийно-водолазной службы Мариупольского городского совета Александр Татай сообщил, что пожара на месте взрыва не было.

"Это был выброс паров бензина через горловину цистерны. Чем спровоцировано - установит следствие. Это может быть несчастный случай при открытии. Это может искра какая-то или даже удар по емкости", - добавил он.

От взрыва пострадали двое мужчин. Одного - 34-летнего - контузило. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили из больницы домой. А его 42-летнего коллегу госпитализировали - у мужчины 20% ожогов кожи.

"Комбинированная травма, ожог пламенем и удары в связи с тем, что взрывной волной отбросило. Он получил ушибы головы, бедра, ушиб предплечья, состояние средней тяжести", - отметил Игорь Евженко, заведующий ожоговым отделением МБЦ Мариуполя N 1.

При этом оба пострадавших рассказывать об инциденте отказываются. Свидетели говорят, что молчать мужчин попросили владельцы заправки.

Прокуратура Мариуполя уже занялась расследованием дела. В частности, будет проверено, легально ли проводились работы. После взрыва автозаправочную станцию огородили забором. Ее владельцы не желают общаться не только с прессой, но и со следователями.