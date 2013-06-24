В Николаеве взорвался автомобиль майора милиции

Об этом УНИАН сообщили в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Николаевской области.

Сегодня примерно в 9 часов в дежурную часть УМВД Украины в Николаевской области поступило сообщение о том, что возле дома по ул. Героев Сталинграда произошел взрыв.

Правоохранители выяснили, что событие произошло в то время, когда 31-летний владелец транспортного средства Опель-Астра, сотрудник следственного подразделения НГУ УМВД, открывал дверцу автомобиля.

Майор милиции получил легкие телесные повреждения – ссадины мягких тканей рук. После оказания медицинской помощи милиционера из больницы отпустили.

На автомобиле повреждено зеркало заднего вида и ветровое стекло дверцы.

Указанный факт зарегистрирован в ЖЕО Центрального РО НГУ УМВД, предварительная квалификация по ч. 4 ст. 296 УК Украины «Хулиганство», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются лица, причастные к совершению взрыва.