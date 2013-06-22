В Луганской области во время получения взятки задержали ректора вуза
В Луганской области работники милиции 21 июня в процессе осуществления негласных следственных действий задержали в момент получения взятки ректора филиала одного из высших учебных заведений Луганской области.
Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД в области, в течение длительного времени ректор, а также ее подчиненные (8 преподавателей), требовали у студентов деньги за успешную сдачу экзаменов и зачетов. Ректор брала деньги у студентов как лично, так и через посредников - преподавателей вуза.
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Женщина была задержана в служебном кабинете в момент получения очередной взятки. Сейчас сумма не разглашается. Данный факт занесен в Единый реестр досудебных расследований и квалифицированный по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.
Ведется досудебное расследование.