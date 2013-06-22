Прокуратура обжалует оправдание четырех насильников и убийц девочки

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша, ее ведомство 20 июня внесло кассационную жалобу на решение апелляционного суда Житомирской области, который оправдал четырех граждан, обвиняемых в совершении преступлений по ч. 4 ст. 152 (изнасилование), п.п. 2,9 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины против 13-летней жительницы Малина. Приговором Апелляционного суда Житомирской области 5 апреля 2013 г. все четверо были признаны невинными и освобождены из-под стражи в зале суда.

"Считая, что в оправдании этих граждан судом неправильно применен уголовный закон при решении дела по существу, прокуратура не согласилась с решением суда и обжаловала его в Высшем специализированном суде по рассмотрению уголовных и гражданских дел Украины. Рассмотрение жалобы назначено на 15 августа этого года", - отметила Гоша.

Как сообщили УНИАН в УМВД Украины в Житомирской области, 2 декабря 2005 года в Малинском районе 13-летняя девочка, как обычно, шла пешком из школы домой. Возле автостанции школьницу затолкали в автомобиль четверо подвыпивших мужчин, вывезли ее в лесополосу, насильно открыв рот, залили значительную дозу водки, и по очереди изнасиловали на капоте автомобиля. Еще теплый труп девочки бросили в поле.

Исчезнувшего ребенка долго искали. Остатки тела девочки случайно нашла собака одного из жителей пригородного села. Вскоре были задержаны четверо подозреваемых, и началось следствие. Потом уголовное дело в течение двух лет слушалось в апелляционном суде Житомирской области в 42 заседаниях. На обвиняемых работали пять адвокатов, но преступники были приговорены к длительным срокам заключения. Однако общественность и родители погибшего ребенка требовали для насильников пожизненного заключения. Апелляционный суд Житомирской области 5 апреля 2013 года оправдал всех четырех убийц и отпустил их из-под стражи в зале суда.