Одесская прокуратура проверит, пытали ли обвиняемого в покушении на Путина

Прокуратура Одессы проверяет заявление обвиняемого в подготовке теракта против Президента РФ Владимира Путина Адама Осмаева о применении к нему пыток в ходе досудебного расследования со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одессы.

В пресс-службе пояснили, что ранее по заявлению Осмаева прокуратура области начала уголовное производство, информация по которому, согласно УПК, внесена в Единый реестр досудебных расследований.

«Досудебное расследование поручено прокуратуре Одессы. 12 июня упомянутый гражданин был допрошен в качестве свидетеля. Данная процедура соблюдена, согласно ст. 55 УПК. Любой человек, согласно УПК, автоматически становится потерпевшим», - сообщили в пресс-службе прокуратуре.

В пресс-службе также подчеркнули, что допрос 12 июня проводился без адвоката Осмаева, согласно письменному согласию самого свидетеля.

«К отказу от присутствия адвоката его никто не понуждал», - сказали в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что Осмаев получил соответствующий документ, подтверждающий его статус, как потерпевшего.

Досудебное производство по данному вопросу продолжается.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2012 г. спецслужбы России и Украины сообщили о задержании в Одессе преступников, находившихся в международном розыске - гражданина Казахстана Ильи Пьянзина и уроженца Грозного Осмаева. По данным спецслужб, из показаний задержанных стало известно, что они готовили покушение на Путина в Москве, которое должно было состояться сразу после мартовских выборов Президента России.

14 августа 2012 г. Апелляционный суд Одесской области вынес постановление о выдаче правоохранительным органам РФ 31-летнего Осмаева. Однако, Европейский суд по правам человека рекомендовал властям Украины не выдавать задержанного России и процесс экстрадиции подследственного в РФ был приостановлен.

Осмаев неоднократно заявлял, что дал признания в подготовке покушения под давлением и пытками. В январе 2013 года Осмаев сделал письменное заявление о применении к нему пыток и отказался от всех признательных показаний. Как утверждает Осмаев, сотрудники СБУ били его по голове, надевали на голову пакет и делали инъекции наркотических веществ.

11 марта 2013 г. жена Осмаева Амина Окуева озвучила на пресс-конференции заявление мужа, в котором обвиняемый в подготовке покушения на Путина утверждает, что спецслужбы Украины и РФ готовят его физическое устранение.