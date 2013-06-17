«Антонов» планирует модернизировать Ан-158 совместно с турками

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент - генеральный конструктор государственного предприятия «Антонов» Дмитрий Кива журналистам сегодня, 17 июня, после демонстрационных полетов украинских самолетов на открытии 50-го авиакосмического салона в Ле Бурже (Франция).

"Идут переговоры о совместной разработке и производстве самолетов, в том числе и для Турции, на базе Ан-158. Но это будет модернизированный самолет, с улучшенными характеристиками", - сказал Кива.

Кроме того, "Антонов" на "Ле Бурже-2013" презентовал современные динамические программы региональных пассажирских самолетов Ан-148, Ан-158 и Ан-178, а также модернизированный средний транспортный самолет Ан-70 совместного украино-российского производства. Самолет Ан-158 осуществил демонстрационный полет в день открытия салона.

Также премьер-министр Украины Николай Азаров, который находится с рабочим визитом во Франции, в рамках работы салона провел короткие переговоры с представителями Turkish Aerospace Industries, в ходе которых стороны обсудили перспективы возможного сотрудничества.

Как сообщал УНИАН, государственное предприятия «Антонов» рассчитывает найти новые рынки сбыта и расширить контрактную базу для самолетов семейства Ан-148 и Ан-158 в рамках участия делегации ГП в 50-м Международном авиакосмическом салоне Le-Bourget-2013.

Согласно Программе активизации экономики на 2013-2014 годы Кабинет министров Украины намерен привлечь под государственные гарантии в 2013-2014 годах суммарно 4,5 млрд грн для увеличения объемов серийного производства самолетов Ан-148 и Ан-158 на государственном предприятии «Антонов».

Объем производства запланирован на уровне 144 самолетов Ан-148 и 72 самолетов Ан-158, из которых порядка 30 машин могут быть направлены для потребностей внутреннего рынка, а остальные – на экспорт.

До конца года ГП «Антонов» планирует выпустить до 10 самолетов семейства Ан-148 и Ан-158.