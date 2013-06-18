Производство водки сократилось на 18,5%

Согласно сообщению, в мае 2013 года производство водки уменьшилось на 30,6% - до 1,9 млн дал, по сравнению с маем прошлого года, и в тоже время увеличилось на 22,4% по сравнению с апрелем 2013 года.

Госстат сообщил, что производство коньяка и бренди в Украине в январе-мае текущего года уменьшилось на 3,5% - до 1,3 млн дал, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

В мае т.г. производство коньяка и бренди сократилось на 32,5% - до 0,2 млн дал, по сравнению с маем 2012 года, и в то же время увеличилось на 12,7% по сравнению с апрелем этого года.

Также сообщается, что производство ликеров и других спиртных напитков в Украине в январе-мае 2013 года увеличилось на 3,8% - до 4,6 млн дал. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В мае 2013 года производство ликеров и других спиртных напитков уменьшилось на 22,2% - до 1,0 млн дал, по сравнению с маем 2012 г., и на 13,1% по сравнению с апрелем 2013 года.

Как сообщал УНИАН, производство водки и других крепких спиртных напитков в Украине в 2012 году по сравнению с предыдущим годом выросло на 1,6% - до 33,8 млн декалитров.