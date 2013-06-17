В Украине стали варить меньше пива

Украинские пивовары в январе-мае 2013 года произвели 114 тыс. декалитров пива, что на 1,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила Государственная служба статистики. Согласно сообщению, объем производства пива в мае т.г. составил 35,5 тыс. тонн, что на 2,6% меньше, чем в том же месяце 2012 года, однако на 27,4% превышает апрельские показатели т.г.

Как сообщал УНИАН, производство пива в Украине за 4 месяца сократилось на 0,5% - до 78,3 тыс. дал.

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Глава ассоциации «Укрпиво» Галина Коренькова прогнозирует рост производства пива в 2013 году до 305 млн дал, что на 1,7% больше, чем в 2012 году.

Производство пива в Украине в 1-м квартале текущего года сократилось до 50,5 млн декалитров, что на 3% меньше, чем в январе-марте 2012 года.